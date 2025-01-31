فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى معارض القاهرة الدولى للكتاب

تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية للمشاركة فى معارض القاهرة الدولى للكتاب، وبيزنس يا شباب للمنتجات الحرفية واليدوية والتى تقام بمحافظة القاهرة فى الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل

ومن جانبه أثنى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الأداء المتميز لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وتمثيلها المشرف والراقى لأسوان فى كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية من خلال ما تقدمه من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية

مؤكدًا على أن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمه أعضاء الفرقة من الفنانين والفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد

هذا وتجدر الإشارة إلى أن فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، والتابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وللهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ولوزارة الثقافة بقيادة الوزير الدكتور أحمد هنو

قد أنشئت بقصر ثقافة أسوان، وتم إعتمادها كفرقة تمثل مصر ومحافظة أسوان فى المسابقات الدولية، وتقدم الفرقة حوالى 12 رقصة شعبية مستوحاه من البيئة الأسوانية والنوبية .