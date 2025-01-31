وزارة الانتاج الحربي تشارك في معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية

أخبار مصر
وزير الدولة للإنتاج
وزير الدولة للإنتاج الحربي

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركة شركاتها في المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" في نسخته الثانية والمقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2025 بمركز المعارض بمدينة نصر؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركات الإنتاج الحربي ستشارك في المعرض بالعديد من منتجاتها والتي تقوم بتصنيعها محليا وهي [مسبوكات دقيقة – طنابير فرامل – كور طحن الأسمنت – شميزات طرد مركزي – سن حفار – جنازير تعبئة الغاز – أنكور – بانانا – سكينة البنجر – شدادات الكهرباء – غطاء صرف – ماكيت شمعة الرباط – عبوات الصفيح المعدنية (أيرسول، أغذية) – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – ديناميت جيلاتيني – المفرقعات المستحلبة – مفرقع الأنفو – النيتروسليلوز الصناعي – بارود الصيد – كلورات الصوديوم – حامض النيتريك – حامض الكبريتيك – خدمات التفجير – محركات هيكلية (1/3 حصان) – محرك قوي – رول آب محركات دويتس FL511 – رول آب كراسي المحاور والجلب لأغلب أنواع محركات السيارات – كابلات هوائية – كابلات معزولة – مقاطع نحاس – قضبان نحاس مقاسات – شرائط ولفات نحاس – طفايات حريق قدرات مختلفة – جنوط سيارات – أعمدة ودرافيل صلب – تروس مختلفة – شاشات سمارت اندرويد – لمبات ليد – ألواح طاقة شمسية – كشافات ليد قدرات مختلفة – مصنع تدوير المخلفات الصلبة – بطاريات – محطات مياه].

و أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل دائما على تقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بدعم الشركات المحلية وتحفيزها على إنتاج بدائل للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز المنتج المحلي.
وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين بزيارة الجناح الخاص بها بمعرض (تعميق التصنيع المحلى للصناعات الهندسية)، للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الوزارة.

الاستثمارات التعاون مع القطاع الخاص الانتاج الحربي الفاتورة الاستيرادية المهندس محمد صلاح الدين مصطفى المعارض المحلية والدولية المخلفات الصلبة تدوير المخلفات الصلبة شركات الإنتاج الحربي

مواد متعلقة

ختام فعاليات برنامج "الولاء والانتماء" للاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى للقلب بمشاركة الجمعية المصرية لأمراض القلب

رئيس جمهورية كينيا الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة

بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) توقع مذكرة تفاهم مع (روس أتوم الروسية ) لتطوير قدرات التصنيع

الإعلان عن قبول دفعة إستكمال من الجامعيين (ذكور/ إناث) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة إبريل 2025

وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )

القوات المسلحة تنجح فى إنقاذ عدد من السياح تعطل بهم بالون طائر

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يتفقد أحدث منظومات التأمين الفنى والاصلاح بالورش الرئيسية للأسلحة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. رد قاطع من فينيسيوس على إغراءات السعودية للرحيل عن ريال مدريد

كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

النصر يضم حارس الاتفاق ويرسل العقيدي إلى الفتح

دخول 7926 شاحنة مساعدات قطاع غزة منذ بدء الهدنة

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لمشروع جمع القمامة من المنبع بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة

أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

رودريجو يرفض عرضًا لا يصدق من السعودية

غارات إسرائيلية تستهدف الحدود اللبنانية السورية