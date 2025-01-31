صور.. محافظ الأقصر يفتتح مسجد التقوى بمدينة طيبة

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد التقوى في مدينة طيبة والتابع لإدارة أوقاف الزينيه، حيث أقيم المسجد بالجهود الذاتية على مساحة 650 متر "صحن المسجد"، و120 متر هي مساحة مصلي السيدات، وكان جهاز مدينة طيبة قد قام بتخصيص الأرض لإقامة مسجد عليها.



وألقى الخطبة اليوم فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان "الحال أبلغ من المقال"، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بالأثر الفعال للدعوة بالموعظة الحسنة وأن تأثر الناس بالسلوك الحسن أبلغ من تأثرهم بالقول الحسن.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.

وحضر الافتتاح كلا من اللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والطيري حسن عبده نائب رئيس الجهاز، والدكتور محمد شعبان مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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