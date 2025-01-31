وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل منسق عام المدارس المنتسبة لليونسكو

التقى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو أحمد النجار بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة ملف المدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظة الأقصر؛ حيث تم استعراض ملفات عدد 22 مدرسة تم انضمامهم بالفعل لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وفقًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.

كما اعتمد "جارح" مذكرة بضم 7 مدارس أخرى، مع تحفيز باقي مدارس محافظة الأقصر على الإنضمام والمشاركة في شبكة مدارس اليونسكو من أجل التميز والوصول إلى مدن التعلم.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة.

وقد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبه عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة.