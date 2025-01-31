وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل منسق عام المدارس المنتسبة لليونسكو

محافظات
تعليم الأقصر
تعليم الأقصر

التقى الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر المنسق العام للمدارس المنتسبة لليونسكو أحمد النجار بمكتبه بديوان عام المديرية، لمناقشة ملف المدارس المنتسبة لليونسكو لمحافظة الأقصر؛ حيث تم استعراض ملفات عدد 22 مدرسة تم انضمامهم بالفعل لشبكة المدارس المنتسبة لليونسكو، وفقًا لتوجيهات  محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر.

 

كما اعتمد "جارح" مذكرة بضم 7 مدارس أخرى، مع تحفيز باقي مدارس محافظة الأقصر على الإنضمام والمشاركة في شبكة مدارس اليونسكو من أجل التميز والوصول إلى مدن التعلم.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو تهدف إلى تعزيز القيم والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق التأسيسي لليونسكو وميثاق الأمم المتحدة.

وقد كانت مصر من أوائل الأعضاء التي انضمت إلى شبكة المدارس المنتسبه عام 1958 ومنذ ذلك الحين وأعداد المدارس المنتسبة في مصر في زيادة.

IMG-20250131-WA0018(1)
IMG-20250131-WA0018(1)
محافظة الأقصر الاقصر يونسكو التربية والتعليم والتعليم الفني اليونسكو تعليم الأقصر وكيل تعليم الاقصر وزارة التربية والتعليم خطة عمل تعزيز القيم

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف أحد الشوارع

محافظ الأقصر يفتتح “ملتقى ظواهر الإبداعي" لاكتشاف المواهب بالأقصر

ضبط عاطل بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري في الأقصر

تموين الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز أرمنت لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر

مدير الرعاية الصحية بالأقصر فى زيارة مفاجئة لمركز الكلى التابع للمجمع الطبي الدولي

تعليم الأقصر يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين للمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز"

تمريض الرعايه الصحية بالأقصر يشارك في وضع دليل العمل الإجرائي الجديد
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. رد قاطع من فينيسيوس على إغراءات السعودية للرحيل عن ريال مدريد

أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

النصر يضم حارس الاتفاق ويرسل العقيدي إلى الفتح

محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لمشروع جمع القمامة من المنبع بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة

دخول 7926 شاحنة مساعدات قطاع غزة منذ بدء الهدنة

رودريجو يرفض عرضًا لا يصدق من السعودية

غارات إسرائيلية تستهدف الحدود اللبنانية السورية