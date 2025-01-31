من بيروت

وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية

أخبار مصر
وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره اللبناني

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة جلسة مباحثات مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب خلال زيارته لبيروت، اليوم الجمعة ٣١ يناير.

وأكد الوزير عبد العاطي، على الدعم المصري الكامل لتحقيق الاستقرار في لبنان، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وتطبيق القرار ١٧٠١.

وشدد وزير الخارجية، على دعم مصر للأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية اللبنانية في خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان اللبناني، مشيرًا إلى استعداد مصر للعمل مع الجانب اللبناني لتقديم كافة أشكال الدعم، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار الداخلي للبنان الشقيق.

وأشار الوزير عبد العاطي، إلى استمرار مصر في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، معربًا عن تطلع مصر للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة القطاعات، بما فى ذلك قطاعات الكهرباء والبنية الأساسية والسياحة.

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وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره اللبناني العلاقات الثنائية

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