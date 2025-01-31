إحباط محاولة جلب مخدرات ومصرع 3 عناصر إجرامية عقب تبادل النيران مع قوات الشرطة

حوادث
مضبوطات
مضبوطات

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاعى (الأمن العام  مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) قيام تشكيل عصابى يضم (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بجلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم جنوب البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة " الحشيش - الآيس" – 3 بنادق آلية).

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (16 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات المواد المخدرة قطاع الأمن المركزي جلب مخدرات من الخارج

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