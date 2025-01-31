ألفارو موراتا يقترب من الانتقال إلى الدوري التركي

الفجر الرياضي
موارتا
موارتا

اقترب الإسباني ألفارو موراتا مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي، من الانتقال إلى صفوف جالطة سراي التركي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

جالطة سراي يتمم اتفاقه مع ميلان لضم موراتا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن جالطة سراي أنهى اتفاقه مع ميلان على ضم ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتحديدًا حتى نهاية الموسم الجاري، لتدعيم خط هجوم الفريق.

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وأضاف رومانو، أن إدارة النادي التركي أتمت صفقة ألفارو موراتا، وذلك بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بصورة رسمية خلال الساعات الماضية.

ومن المقرر أن يسافر المهاجم الإسباني إلى تركيا خلال الساعات القادمة، من أجل الخضوع لـ الفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام التعاقد معه بشكل رسمي.

وانضم ألفارو موراتا إلى صفوف العملاق الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من أتلتيكو مدريد بمقابل 13 مليون يورو.

وخاض المهاجم الإسباني البالغ من العمر 32 عاما مع الميلان هذا الموسم 25 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 6 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.

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