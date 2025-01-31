خلال 24 ساعة... الداخلية ترد علي ما تم تداوله علي السوشيال ميديا

حرصت وزارة الداخلية على توضيح ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقائع مختلفة والتي جاءت أبرزها:

إقتحام منزل أسرة وتحطيم محتوياته

بالنسبة لتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أحد الأشخاص (مُقيم بالمنوفية) قيام قوة أمنية من مركز شرطة أشمون بإقتحام منزل أسرته وتحطيم محتوياته والتعدى على أفراد أسرته والقبض على شقيقه وتلفيق تهمة اتجار بالمواد المخدرة له.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 20/ الجارى وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمركز شرطة أشمون تفيد قيام (عاطل – مقيم بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (54 لفافة من مخدر الهيروين) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار الشرعية والقانون، وبإستدعاء "ناشر مقطع الفيديو" وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

القبض على أحد الأشخاص من داخل مسكنه

اما بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن الإدعاء بقيام قوة أمنية بالمنوفية - بإلقاء القبض على أحد الأشخاص من داخل مسكنه وتلفيق قضية "حيازة مخدرات، سلاح نارى" له.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بالمنوفية تفيد قيام (عامل "له معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبحوزته (فرد محلى – كمية لمخدر الشادو) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطه، كما تم تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل - مقيم بالمنوفية) وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وعلل قيامه بذلك لكون المعنى بما نشر من أبناء قريته.



التعدى على شخص بالضرب

وبخصوص ما تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخص (مُقيم بالشرقية) بالتعدى على نجلها بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض بقصد سرقته بالإكراه، والإدعاء بتلقيها تهديدات من قِبل أهليته بإلحاق الأذى بها ونجلها حال رفضها التصالح معهم.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (نجل الشاكية "طالب") بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالوجه بإستخدام سلاح أبيض نتيجة مشاجرة لوجود خلافات بين شقيق المشكو فى حقه وصديق نجلها، وتم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الأداة المُستخدمة) وأقر بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبسؤال الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب حيث عللت قيامهما بذلك لإهتمام المسئولين بشكواها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه

اما بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة والتعدى على سيارة أحد الأشخاص لإعتراضه عليه محدثًا تلفيات بسيارته.



بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وعدم وجود مخالفة سير عكس إتجاه وأن الواقعة تتمثل فى قيام قائد سيارة بمعاتبة قائد سيارة أخرى كاد أن يصطدم به وقيامه بتصوير مقطع الفيديو.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تعطل عدد من إشارات المرور

بالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر بعض سكان منطقة المقطم بالقاهرة من تعطل عدد من إشارات المرور بالمنطقة.



بالفحص تم التنسيق مع الجهات المعنية وإصلاح إشارات المرور المُشار إليها وإزالة أسباب الشكوى.

قيام شخصين بسرقة مركبة “توك توك”

بالنسبة لما تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بسرقة مركبة "توك توك" بمنطقة سيدى بشر بالأسكندرية.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط مركبة

"التوك توك" المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.