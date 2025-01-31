بالزي الصعيدي.. دنيا عبد العزيز تروج لمسلسل "المداح- أسطورة العهد"

الفجر الفني
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

روجت الفنانة دنيا عبدالعزيز لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل «المداح- أسطورة العهد»، حيث نشرت البوستر الفردي لشخصيتها، وذلك استعدادا لعرضه على شاشة قنوات mbc مصر خلال سباق مسلسلات رمضان 2025.

 

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

 

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد»، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.

قصة مسلسل المداح 5

 

يستأنف حمادة هلال مسلسل «المداح»، في الموسم الخامس، حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه على التغلب عليهم والتخلص من شرورهم وسط العديد من التطورات المختلفة، شهد خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلًا عن وجود شخصيات جديدة. 

أبطال مسلسل المداح أحمد سمير فرج احمد بدير أعمالها الدرامية الفنانة دنيا عبدالعزيز تأليف أمين جمال هبة مجدى إيمان يوسف حمادة هلال مسلسل المداح حنان سليمان خالد الصاوي خالد سرحان حمادة هلال جوري بكر دنيا عبدالعزيز طارق النهري صادق الصباح شريف يسري قصة مسلسل المداح قائمة أبطال مسلسل المداح 5 محسن محيي الدين مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2025 يوسف محسن

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