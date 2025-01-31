الشباب والرياضة بالأقصر تنهى المقابلات الشخصية للنشء المتقدمين لبرنامج سفراء ضد الفساد

محافظات
بوابة الفجر

 

 

عقدت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال مديرية الشباب والرياضة بالأقصر  المقابلات الشخصية للنشء المتقدمين للمشروع القومي  سفراء ضد الفساد في موسمه  الثامن.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ عددًا من الأنشطة التى تهدف لغرس القيم المجتمعية وتحفيز النشء للخروج بعدد من المبادرات المجتمعية، وكذلك تمكين النشء من مقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من النشء بمحافظات مصر المختلفة 
كسفراء وميسرين، بالإضافة إلى  " التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر أن البرنامج في موسمه الثامن علي التوالي يهدف إلى تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد" 
مضيفا إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين رسميًا عبر القنوات الرسمية للوزارة وصفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام المقبلة.

ياتى ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر وبإشراف هاله عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

IMG-20250131-WA0017
IMG-20250131-WA0017
IMG-20250131-WA0016
IMG-20250131-WA0016
IMG-20250131-WA0015
IMG-20250131-WA0015
IMG-20250131-WA0014
IMG-20250131-WA0014
IMG-20250131-WA0013
IMG-20250131-WA0013
IMG-20250131-WA0012
IMG-20250131-WA0012
IMG-20250131-WA0011
IMG-20250131-WA0011
IMG-20250131-WA0010
IMG-20250131-WA0010
IMG-20250131-WA0009
IMG-20250131-WA0009
محافظة الأقصر الاقصر المقابلات الشخصية الشباب والرياضة بالاقصر سفراء ضد الفساد مديرية الشباب والرياضة مكافحة الفساد مدير عام الشباب المبادرات المجتمعية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الأقصر يناقش خطة عمل منسق عام المدارس المنتسبة لليونسكو

صور.. محافظ الأقصر يفتتح مسجد التقوى بمدينة طيبة

صور.. محافظ الأقصر يلتقى وفد شباب قرية المريس لعرض مطالبهم

محافظ الأقصر يستجيب لطلب أهالى العوامية برصف أحد الشوارع

محافظ الأقصر يفتتح “ملتقى ظواهر الإبداعي" لاكتشاف المواهب بالأقصر

ضبط عاطل بحوزته كميات من المخدرات وسلاح ناري في الأقصر

تموين الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بمركز أرمنت لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

محافظ الأقصر يستجيب لمطالب الأهالي بتغطية مسقى زراعي بأحد شوارع الكرنك.. ورصف طريق الشادر

الأكثر قراءة

عاجل.. تفحم 5500 كتكوت داخل مزرعة دواجن فى الغربية

عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح حقيقة سفر مرتجي لجنوب إفريقيا لحسم صفقة جديدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2025 بعملين مميزين وتتصدر بوستر “الكابتن”

في مشهد مؤسف.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش

دويتو عالمي.. محمد رمضان يطرح أغنية "الحمد لله" مع فرنجليش

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل