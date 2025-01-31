الشباب والرياضة بالأقصر تنهى المقابلات الشخصية للنشء المتقدمين لبرنامج سفراء ضد الفساد





عقدت الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال مديرية الشباب والرياضة بالأقصر المقابلات الشخصية للنشء المتقدمين للمشروع القومي سفراء ضد الفساد في موسمه الثامن.

ويهدف البرنامج إلى تنفيذ عددًا من الأنشطة التى تهدف لغرس القيم المجتمعية وتحفيز النشء للخروج بعدد من المبادرات المجتمعية، وكذلك تمكين النشء من مقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من النشء بمحافظات مصر المختلفة

كسفراء وميسرين، بالإضافة إلى " التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر.

ومن جانبه أكد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر أن البرنامج في موسمه الثامن علي التوالي يهدف إلى تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد"

مضيفا إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين رسميًا عبر القنوات الرسمية للوزارة وصفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام المقبلة.

ياتى ذلك تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر وبإشراف هاله عثمان مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء، وجيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

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