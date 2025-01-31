لأول مرة منذ 50 عامًا.. موجة ثلوج تشهدها بعض المدن الجزائرية

لأول مرة منذ 50 عامًا تشهد بعض المناطق الغربية والوسطى والجنوبية بالجزائر تساقط كميات غير مسبوقة من الثلوج مما أعاق حركة النقل بين العديد من الولايات.

وكشفت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية أن الثلوج امتدت إلى ارتفاع 1200 متر، مما أثر على عدة ولايات، منها بلعباس، الجلفة، البيض، والنعامة (الغرب والجنوب الغربي للبلاد)، كما أكدت الأرصاد استمرار هذه التقلبات الجوية حتى مساء اليوم الجمعة 31 يناير 2025، مع توقعات بمزيد من الأمطار والثلوج، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر من قبل المواطنين، خاصة في المناطق الجبلية والطرقات المتضررة.

كما كتبت مصالح الدرك الوطني الجزائرية على موقعها الإلكتروني: "في ظل موجة الثلوج الكثيفة التي اجتاحت العديد من الولايات، قامت وحدات الدرك الوطني بتكثيف تدخلاتها لضمان سلامة المواطنين ومساعدتهم في مواجهة هذه الظروف الجوية القاسية، شملت الولايات المتضررة كل من تيزي وزو، بجاية، البويرة، جيجل، خنشلة وسطيف (الشمال والوسط)، حيث شهدت هذه المناطق تساقطًا كثيفا للثلوج، أدى إلى غلق العديد من الطرق وعزل بعض القرى والمناطق الجبلية.