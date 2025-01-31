كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف " قائمة حكام القارة الواعدين والتي وقع فيها الاختيار على حسام عزب كحكم VAR للمشاركة في المعسكر.

ويقام المعسكر في كوت ديفوار خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبل.

ويقام المعسكر بداعي تطوير مهارات حكام الساحة، الحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو (VAR) الواعدين داخل القارة وصقل أدائهم تمهيدا للاعتماد عليهم في البطولات القارية والدولية.

حسام عزب يتخطى الاختبارات البدنية

وكان حسام عزب قد تخطى الاختبارات البدنية الاخيرة والتي أقيمت في يناير الحالي على ملعب نادي النصر الرياضي.