كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار

الفجر الرياضي
حسام عزب
حسام عزب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم  "كاف " قائمة حكام القارة الواعدين والتي وقع فيها الاختيار على  حسام عزب كحكم VAR للمشاركة في المعسكر.

ويقام المعسكر في كوت ديفوار خلال الفترة من 3 إلى 7 مارس المقبل.

ويقام المعسكر  بداعي تطوير مهارات حكام الساحة، الحكام المساعدين، وحكام تقنية الفيديو (VAR) الواعدين داخل القارة وصقل أدائهم تمهيدا للاعتماد عليهم في البطولات القارية والدولية.

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حسام عزب يتخطى الاختبارات البدنية

وكان حسام عزب قد تخطى الاختبارات البدنية الاخيرة والتي أقيمت في يناير الحالي على ملعب نادي النصر الرياضي.

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