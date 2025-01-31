محافظ الدقهلية: بدء التشغيل التجريبي لمشروع جمع القمامة من المنبع بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة

خطة للتوعية بالمدارس للفصل من المنبع



أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن بعد التشغيل التجريبي لمشروع جمع القمامة من المنبع، وأشار إلى أن التجربة بدأت بمنطقة مبارك بمدينة المنصورة، في إطار خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع والتي تمثل المحور الرابع للتنمية.

وقد وجه محافظ الدقهلية، بإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية وبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي، في إطار تجربة تساعد المحافظة على تحسين وتطوير نظم الجمع والنقل والتخلص الآمن، وتمكنها من التوجه نحو إقتصاد دائري ناجح وجذب استثمارات وفق خطط تشغيل مناسبة، وفي إطار إهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية.

كما وجه محافظ الدقهلية بعمل خطة توعوية بالفصل من المنبع تشمل كافة المدارس بالقطاع للحث على التطبيق العملي للتجربة، وأوضح أن المستهدف فور الإنتهاء من المرحلة التجريبية بالقطاع المحدد أن يتم التعميم تدريجيا ليشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

وكلف محافظ الدقهلية محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية من خلال الدكتور عبده محمدين مدير الوحدة التنفيذية لمشروع كتشنر بوزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA استشاري مشروع كتشنر، وذلك ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر مكون بناء قدرات.

وتم البدء بالمرحلة الأولي من مشروع تجربة الفصل من المنبع ابتداءا من شهر ديسمبر الماضي كعملية تقييم أداء وتحسين وتطوير منظومة الجمع، بمدينة مبارك بحي غرب المنصورة والبدء الفعلي في 6 شوارع تشمل، شارع محمد الغزالي، شارع جاد الحق، شارع محمد حسن، شارع طه شوقي الباز، شارع جامعة الازهر، شارع المستشار الزهيري، وتم توفير سيارة جمع منتظمة تخدم المنطقة يوميا بتوقيت محدد من أمام العقار.

وتم تدريب فريق العمل من مديري المخلفات ومسئولي التوعية بادارات المخلفات بالمراكز من قبل المهندس شكري حسين، والدكتورة مي سمير مدير التوعية وبناء القدرات بالمحافظة، وتجري دراسة وتقييم المنظومة، وحصر كافة العقارات والوحدات السكنية والتجارية والمدارس ودور الحضانة والقطاع الغير رسمي بالمنطقة محل التجربة وتقبلهم لفكرة الجمع والفصل من المنبع (مخلفات طعام- مخلفات اخرى) وذلك لوضع خطة متكاملة لتطوير وتحسين منظومة الجمع بالمنطقة، بمشاركة مديري المخلفات ومسئولي التوعية بحي غرب، وحي شرق المنصورة، ومراكز، أجا، شربين، طلخا، نبروه، بني عبيد، دكرنس، بلقاس، تمي الامديد.