عاجل.. رد قاطع من فينيسيوس على إغراءات السعودية للرحيل عن ريال مدريد

أعرب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، عن رغبته في الاستمرار داخل النادي الملكي لسنوات عديدة، رغم ما تردد حول اقتراب رحيله عن الفريق إلى الدوري السعودي في الانتقالات الصيفية القادمة.

فينيسيوس: آمل أن أتمكن من الاستمرار في ريال مدريد لسنوات عديدة أخرى

وقال البرازيلي فينيسيوس في تصريحات تلفزيونية "قناة ريال مدريد"، "إن صنع التاريخ في هذا النادي أمر مهم جدًا بالنسبة لي وآمل أن أتمكن من الاستمرار في ريال مدريد لسنوات عديدة أخرى".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم، أجاب النجم البرازيلي "رونالدو وكريستيانو هما مثلي الأعلى، لقد شكلا حقبة تاريخية وآمل أن أتمكن من السير على خطاهما".

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى عن وجود اهتمام من جانب بعض أندية الدوري السعودي وعلى رأسهم الهلال، لضم فينيسيوس خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وانضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد موسم 2018 قادما من فلامنجو بمقابل 45 مليون يورو.

وخاض نجم منتخب البرازيل مع ريال مدريد هذا الموسم في 25 مباراة بكافة المسابقات، أحرز خلالهم 16 هدفا، وصنع 7 تمريرات حاسمة.