استقرار قيمة عملة "بتكوين" الرقمية وسط ارتفاع أسعار الذهب

الاقتصاد
بوابة الفجر

استقرت قيمة عملة "بتكوين" الرقمية، لتتوقف عن تحقيق ارتفاعات قياسية وسط ارتفاع مستمر في أسعار الذهب - الذي يعد الملاذ الآمن التقليدي - ورموز التشفير المرتبطة به.

 

وذكرت منصة "كوين ديسك" الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم تداول عملة "بتكوين" - الرائدة من حيث القيمة السوقية - بالقرب من 104 آلاف و400 دولار، متراجعة بنسبة 4.7% من تسجيل أعلى مستوى لها على الإطلاق.

 

وأوضح التقرير أنه على ما يبدو أن تكرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتهديد التعريفات الجمركية قد "قص أجنحة البتكوين" على حسب تعبيره، في حين يخشى البعض من عمليات بيع مكثفة قبل أن تتكشف الموجة الصعودية الكبيرة التالية.

ولا تزال التدفقات على منصات تداول العملات المشفرة صعودية، حيث يبدو أن الزخم يتزايد لاحتياطيات البتكوين على مستوى الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، والرموز المرتبطة بالذهب في ارتفاع.

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