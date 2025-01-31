حفل كبير بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

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حفل كبير بحضور وزير
حفل كبير بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد

 

شهد المركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، منذ قليل، انطلاق فعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في نسختها الثامنة، التي تحمل اسم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، بمشاركة 40 متسابقًا من 33 دولة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي عادل مصيلحي.

حضر الحفل وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد عمر هاشم، بجانب عدد من القيادات السياسية والتنفيذية، وشهد الافتتاح تلاوة قرآنية وفقرات للإنشاد الديني.

وألقى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، كلمة أكد خلالها أهمية المسابقة في نشر الثقافة الدينية وتنمية النشء، بالإضافة إلى دورها في تنشيط السياحة الدينية في مصر، وخاصة في محافظة بورسعيد.

من جانبه، أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال كلمته، موقف 100 مليون مصري الرافض لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مشددًا على أن المصريين يدعمون موقف القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد على ضرورة العودة إلى حدود 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتباره الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

واختُتم الحفل بكلمات الحضور التي أكدت على أهمية المسابقة في ترسيخ القيم الدينية وتعزيز الدور الريادي لمصر في دعم قضايا الأمة الإسلامية، بجانب تكريم الشخصيات البارزة في الحفل.

أحمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس عبد الفتاح السيس انطلاق فعاليات دكتور مصطفى مدبولي

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