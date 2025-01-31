أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إسبانيول، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024-2025.

مبابي يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الليجا

ويستضيف ملعب RCDE، مباراة إسبانيول وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة 22 من مسابقة الليجا، تحت صافرة الحكم الإسباني اليخاندرو مونيوز رويز.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء غدا السبت الموافق 1 فبراير 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

▪︎ خط الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فاييخو - فران جارسيا - روديجير - فيرلاند ميندي - أسينسيو - لورينزو.

▪︎ خط الوسط: بيلينجهام - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - داني سيبايوس.

▪︎ خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - مبابي - رودريجو - إندريك - دياز.

ويحتل النادي الملكي صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 برصيد 49 نقطة، من 21 مباراة.