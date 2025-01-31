خلال زيارته إلى بيروت

وزير الخارجية والهجرة يلتقي البطريرك الماروني

أخبار مصر
وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي


التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في بيروت مع غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الجمعة ٣١ يناير.

وأكد الوزير عبد العاطي، على وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية. 

كما أعرب وزير الخارجية، عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به غبطة البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.

وأبرز وزير الخارجية، ما تجسده انطلاقة عهد الرئيس جوزيف عون من فرصة لتعزيز دور المؤسسات الوطنية، دون إقصاء لأي مكون لبناني بما يسهم في تحقيق التوافق الوطني اللازم لإنجاح المرحلة الجديدة، مشددًا على تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة.

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