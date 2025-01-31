عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الحمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: شريف إكرامي
  • خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي  
  • خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة
  • خط الهجوم: فيستون ماييلي
txt

حافلة الزمالك تصل ستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة بيراميدز

txt

أول رد رسمي من نادي الزمالك على انتقال أشرف بن شرقي إلى الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما

تشكيل بيراميدز بيراميدز والزمالك الدوري المصري

مواد متعلقة

محمد صلاح: جماهير الأهلي ستحب بن شرقي وعليه اللعب بجماعية لينجح

رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي لمدة موسمين ونصف
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تفحم 5500 كتكوت داخل مزرعة دواجن فى الغربية

عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح حقيقة سفر مرتجي لجنوب إفريقيا لحسم صفقة جديدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2025 بعملين مميزين وتتصدر بوستر “الكابتن”

في مشهد مؤسف.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش

دويتو عالمي.. محمد رمضان يطرح أغنية "الحمد لله" مع فرنجليش

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل