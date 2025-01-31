عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الحمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد حمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود مرعي - طارق علاء - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - رمضان صبحي - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما