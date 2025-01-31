آسر ياسين يخطف الأنظار في “قلبي ومفتاحه” برمضان 2025

كشفت منصة Watch It عن البوستر الدعائي للنجم آسر ياسين في مسلسله الجديد “قلبي ومفتاحه”، الذي يُنتظر عرضه خلال موسم رمضان 2025.

آسر ياسين يخطف الأنظار في “قلبي ومفتاحه” برمضان 2025



“قلبي ومفتاحه” يجمع آسر ياسين ومي عز الدين لأول مرة

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، في تعاون يُتوقع أن يقدم تجربة درامية استثنائية. العمل من إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم:

• آسر ياسين

• مي عز الدين

• محمد دياب

• أشرف عبد الباقي

• أحمد خالد صالح

• سما إبراهيم

• عايدة رياض

إلى جانب عدد آخر من الفنانين، مما يجعله أحد أكثر الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني المقبل.

فريق العمل وراء الكاميرا

يضم المسلسل نخبة من الأسماء البارزة في الصناعة، حيث يتولى هيثم حسني مهمة مدير التصوير، ويعمل كريم خضير كمصور رئيسي، بينما يشرف على الصوت محمد حسن، ويتولى أحمد علي الشهبة الإنتاج الفني، فيما تهتم إيناس عبد الله بإطلالات أبطال المسلسل كـستايلست.

آسر ياسين.. من “دون سابق إنذار” إلى “قلبي ومفتاحه”

يعود آسر ياسين إلى دراما رمضان بعد مشاركته في الموسم الماضي بمسلسل “دون سابق إنذار”، حيث تألق إلى جانب عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان وغيرهم، المسلسل كان من قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار عمار صبري، سمر طاهر، كريم الدليل، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج شركة Blue Bee للمنتج محمد مشيش.

توقعات عالية لمسلسل “قلبي ومفتاحه”

بفضل طاقم العمل القوي وتعاون آسر ياسين ومي عز الدين لأول مرة، ينتظر الجمهور المسلسل بشغف، خاصة مع توقيع المخرج تامر محسن، المعروف بأعماله المميزة.

فهل يكون “قلبي ومفتاحه” أحد أبرز مفاجآت رمضان 2025؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.