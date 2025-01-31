عاجل.. تفحم 5500 كتكوت داخل مزرعة دواجن فى الغربية

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الحريق
الحريق

 

شهدت قرية كفر الباجة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حريق هائل في مزرعة دواجن وأتت النيران علي كميات كبيرة من الدواجن، قدرت باكثر من نصف مليون جنيه.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بنشوب حريق هائل داخل مزرعة لتربية الدواجن بقرية كفر الباجة التابعة لدائرة المركز، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و5 سيارات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران قبل امتدادها، وتمت عملية الإخماد والتبريد خشية من إندلاع النيران مرة أخرى.


وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب حريق هائل داخل مزرعة تربية الدواجن، كائنة بقرية كفر الباجة، بدائرة كفر الزيات،  أسفر عن نفوق 5500  من الدواجن والكتاكتيت،  وقدرت الخسائر بأكثر من نصف مليون جنيه، وان سبب إندلاع النيران، ماس كهربائى،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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