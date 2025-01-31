سلوى خطاب تتألق في “حكيم باشا”.. دراما صعيدية مشوقة في رمضان 2025

سلوى خطاب تتألق في “حكيم باشا”.. دراما صعيدية مشوقة في رمضان 2025

الفجر الفني
سلوى خطاب
سلوى خطاب

 

 

روجت منصة Watch It لمسلسل “حكيم باشا” بطرح البوستر الدعائي للفنانة سلوى خطاب، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2025 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وأرفقت المنصة الصورة بتعليق: “دراما الصعيد بأداء استثنائي مع النجمة سلوى خطاب في مسلسل حكيم باشا في رمضان”.

سلوى خطاب تتألق في “حكيم باشا”.. دراما صعيدية مشوقة في رمضان 2025

حكيم باشا.. أولى تجارب مصطفى شعبان في الدراما الصعيدية

المسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان، ويخوض من خلاله تجربة الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني، حيث يقدم شخصية محورية تتشابك مع قضايا تجارة الآثار في إطار درامي مشوق.

 

أبطال المسلسل:

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

 

ثنائية جديدة بين مصطفى شعبان وأحمد خالد أمين

يشهد “حكيم باشا” التعاون الأول بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، بينما يجدد تعاونه مع المؤلف محمد الشواف للمرة الثالثة، بعد نجاحهما معًا في مسلسلي “بابا المجال” (2023) و“المعلم” (2024).

 

نجاح مستمر لمصطفى شعبان في رمضان

في الموسم الرمضاني الماضي 2024، قدم مصطفى شعبان مسلسل “المعلم”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا بمشاركة نجوم مثل سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور وغيرهم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

 

“حكيم باشا”.. دراما صعيدية بلمسات تشويقية

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر “حكيم باشا”، خاصة مع تصاعد شعبية الأعمال الصعيدية التي تجمع بين الدراما الإنسانية والصراعات المشوقة. 

فهل يواصل مصطفى شعبان تألقه في رمضان 2025؟ هذا ما ستكشفه الحلقات مع بداية الشهر الكريم.

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