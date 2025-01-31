رئيس الزينيه بالأقصر يتابع أعمال محطة رفع الصعايدة لإفتتاحها.. غدا

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تابع أحمد أبو عيش  رئيس مركز ومدينة الزينيه شمال الأقصر سير العمل بقطاع الصرف الصحي بالزينيه وتحديدًا بقرية الصعايدة استعدادًا لافتتاح محطة صرف صحي الصعايدة غدا السبت الموافق 1 فبراير المقبل،وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ودخول خدمة الصرف الصحي بقرية الصعايدة.


يشار إلى أن تكلفة المشروع 110 مليون جنيه ويتكون من:-(محطة رفع الصعايدة، خط الطرد بطول 1.5 كم
،شبكات الانحدار بطول 5.7 كم  ) لخدمة عدد السكان لقرية الزينية بحرى حوالى 7930  نسمة، وعدد الطلمبات 4 طلمبات، تصرف الطلمبة الواحدة 75 ل/ث.
وبلغت نسبة التنفيذ محطات الرفع 100٪  للأعمال المدنية و100% للأعمال الكهروميكانيكية،خط الطرد 100%،شبكات الانحدار 90%، والشركة المنفذة للمشروع  شركة المقاولون العرب.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر   لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات القومية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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