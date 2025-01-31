رئيس الزينيه بالأقصر يتابع أعمال محطة رفع الصعايدة لإفتتاحها.. غدا

تابع أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينيه شمال الأقصر سير العمل بقطاع الصرف الصحي بالزينيه وتحديدًا بقرية الصعايدة استعدادًا لافتتاح محطة صرف صحي الصعايدة غدا السبت الموافق 1 فبراير المقبل،وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين ودخول خدمة الصرف الصحي بقرية الصعايدة.



يشار إلى أن تكلفة المشروع 110 مليون جنيه ويتكون من:-(محطة رفع الصعايدة، خط الطرد بطول 1.5 كم

،شبكات الانحدار بطول 5.7 كم ) لخدمة عدد السكان لقرية الزينية بحرى حوالى 7930 نسمة، وعدد الطلمبات 4 طلمبات، تصرف الطلمبة الواحدة 75 ل/ث.

وبلغت نسبة التنفيذ محطات الرفع 100٪ للأعمال المدنية و100% للأعمال الكهروميكانيكية،خط الطرد 100%،شبكات الانحدار 90%، والشركة المنفذة للمشروع شركة المقاولون العرب.

في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لسير أعمال المشروعات القومية والتنموية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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