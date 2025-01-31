عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح حقيقة سفر مرتجي لجنوب إفريقيا لحسم صفقة جديدة

حرص خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي، على نشر صورة له من إحدى الأماكن الخارجية عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع " الفجر الرياضي "، أن مرتجي متواجد في الوقت الحالي، في جنوب إفريقيا ويتواجد خارج القاهرة.

وتابع: "سفر خالد مرتجي إلى جنوب إفريقيا من أجل إنهاء بعض الأعمال الخاصة به في الخارج، وسفره ليس له علاقة بإنهاء صفقة جديدة للنادي الأهلي، كما تردد".

وكان الأهلي نجح في إبرام عدد كبير من الصفقات حيث ضم كل من مصطفى العش على سبيل الإعارة من نادي زد حتى نهاية الموسم الجاري.

كما تعاقد مع السلوفيني نيجك جراديشار لمدة 3 مواسم ونصف من صفوف فيرفهار المجري، بالإضافة إلى أحمد رضا لاعب وسط نادي بتروجيت لمدة 4 مواسم ونصف ثم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع الريان القطري، بالميركاتو الحالي.