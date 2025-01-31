لتطهير مرفق ميت فارس..انقطاع المياه عن خمس وحدات محلية بالدقهلية 13 ساعة من فجر غدا السبت

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن المناطق التالية:

الوحدة المحلية بالربيعات

عرب زيدان المنزلة

الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن

وضعف المياه عن المناطق التالية:

الوحدة المحلية بالمحمودية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان ذلك الانقطاع سيكون من الساعة 4:00 فجرا حتى الساعة 5:00 مساءًا يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٢/١.

وأوضحت الشركة ان ذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال تطهير المحطة القديمة والجديدة بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بني عبيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية، وأيضا أعمال اللحام بخط مياه ميت فارس - عرب زيدان.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لهذه المدة.