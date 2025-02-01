عقب قرار تعينه من مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرا للداخلية.. من هو دوج بورجوم؟

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، على تعيين دوج بورجوم وزيرًا للداخلية، بعد ترشيحه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.

حيث حظي بورجوم بتأييد واسع في المجلس، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 79 عضوًا مقابل رفض 18.

من هو دوج بورجوم؟



يبلغ بورجوم من العمر 68 عامًا، وهو ملياردير في مجال البرمجيات نشأ في مجتمع زراعي صغير بولاية نورث داكوتا. اكتسب شهرة في عالم الأعمال بعد تأسيسه شركة "جريت بلينز سوفتوير"، والتي استحوذت عليها مايكروسوفت في عام 2001 مقابل 1.1 مليار دولار، ليصبح لاحقًا مستثمرًا في عدة مشروعات تقنية وزراعية.

انتقل بورجوم إلى السياسة بفوزه بمنصب حاكم ولاية نورث داكوتا في 2016، حيث خدم لولايتين متتاليتين، مستفيدًا من خبرته الاقتصادية ورؤيته لتعزيز قطاع الطاقة، خاصة أن ولايته تُعد واحدة من أغنى الولايات الأمريكية بالنفط. في عام 2023، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، لكنه انسحب بعد بضعة أشهر، وأعلن دعمه لترامب، مما عزز مكانته داخل الحزب الجمهوري.

وإلى جانب منصبه الجديد، تم تعيين بورجوم رئيسًا للمجلس الوطني للطاقة، وهو هيئة استشارية جديدة تهدف إلى تحقيق ما وصفه ترامب بـ "الهيمنة على الطاقة" الأمريكية.

كما سيحصل على مقعد في مجلس الأمن القومي، وهو امتياز غير مسبوق لوزير الداخلية، ما يعكس الدور المحوري الذي سيؤديه في سياسات الطاقة والأمن القومي خلال الفترة المقبلة.