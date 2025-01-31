وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع رئيس حزب القوات اللبنانية

خلال زيارته إلى بيروت

بدر عبد العاطي مع سمير جعجع

عقد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعًا مع سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، خلال زيارته إلى بيروت، اليوم الجمعة ٣١ يناير؛ وذلك استمرارًا للقاءات التي يعقدها خلال زيارته.



وأشار الوزير عبد العاطي، إلى تضامن ودعم مصر الكامل للبنان الشقيق خلال هذه المرحلة الهامة، مؤكدًا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، مطالبا بالانسحاب الفوري والكامل غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، لتمكين الجيش ومؤسسات الدولة اللبنانية من تطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

وزير الخارجية مع رئيس حزب القوات اللبنانية

وتناول اللقاء تطورات المشهد اللبناني، حيث أعرب السيد وزير الخارجية عن ثقة الجانب المصري في تكاتف كافة الأطراف اللبنانية لتجاوز المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، وتحقيق التكاتف الوطني بما يلبي طموحات الشعب اللبناني الشقيق.