خلال زيارته إلى بيروت

وزير الخارجية والهجرة يلتقي رئيس التيار الوطني الحر اللبناني

أخبار مصر
وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة

اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر اللبناني، اليوم الجمعة ٣١ يناير، خلال زيارته لبيروت.

وزير الخارجية مع رئيس التيار الوطني الحر 

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التطلع لأن يشكل انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة، إلى جانب تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، خطوة مهمة ومرحلة جديدة في المشهد السياسي اللبناني، وتمكين دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه وتنفيذ القرار ١٧٠١ من جانب كافة الأطراف، مشددًا على تأييد مصر الكامل لكل الخطوات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان الشقيق.

وأكد وزير الخارجية، استمرار مساندة مصر للبنان على كافة المستويات، ووقوف مصر بجوار لبنان في هذه المرحلة الفارقة، وذلك بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء لبنان، بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

الشعب اللبناني وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مصر لبنان التيار الحر رئيس التيار الوطني الحر
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. تفحم 5500 كتكوت داخل مزرعة دواجن فى الغربية

عاجل.. القوة الضاربة تتصدر تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح حقيقة سفر مرتجي لجنوب إفريقيا لحسم صفقة جديدة

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بيراميدز في قمة الدوري المصري

سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2025 بعملين مميزين وتتصدر بوستر “الكابتن”

في مشهد مؤسف.. عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش

دويتو عالمي.. محمد رمضان يطرح أغنية "الحمد لله" مع فرنجليش

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل