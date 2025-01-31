ريتشارد الحاج: رحيم سجل أغنية سؤالك عليا بصوته قبل 15 سنة تقريبًا

طرح أغنية سؤالك عليا لـ محمد رحيم.. اهداءًا لروحه

الفجر الفني
محمد رحيم
محمد رحيم

 

 

قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أغنية تحت عنوان "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، التي كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات برهوم ثابت، تطرح عبر كافة المنصات الرقمية الإلكترونية إهداءًا لروحه، الجمعة، 31 يناير الجاري.

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج: "وقعت عقد مع الراحل محمد رحيم قبل 17 سنة تقريبًا، في 2008، لتنفيذ ألبوم كامل، وبعدها حدثت بعض المشاكل بسبب توقيت تسليم الأغاني والانتهاء منها، رغم حصوله على مستحقاته كاملة".

بالفيديو: طرح أغنية سؤالك عليا لـ محمد رحيم.. اهداءًا لروحه

وأضاف: " رحيم شخصية لطيفة وهادئة رحمه الله، كان بينا حب رغم المشاكل، وفي 2010 بعد ضغط، أنتهى من تسجيل أكثر من أغنية، من بينها أغنية سؤالك عليا، التي نطرحها حاليًا لتكون ذكرى جميلة بصوته وأتمنى ان تلقى اعجاب الناس، وكنت مؤمن به كمطرب في هذا التوقيت وتحمست له جدًا، خاصة بعد نجاح أغنيته عارفة، وانتجت له أكثر من 10 أغاني".

 

وتابع: "الملحن المطرب، يقع في أزمة كبيرة، ورحيم كان عليه أن يختار ما بينهما، وكان في حيرة كبيرة، ما بين شغله ونجاحاته كملحن، وموهبته كمطرب، وفي نفس التوقيت انتجت له أغنية أجمل ما شافت عيني ضمن ألبوم Nova Arabia".

ريتشارد الحاج رحيم سجل أغنية سؤالك عليا بصوته قبل 15 سنة تقريب ا أحمد المالكي يحكي بداياته الفنية بموقف مع محمد رحيم 25 ديسمير تكريم الراحل محمد رحيم في الدورة العاشرة لــ مهرجان هرم الإبداع الدولي أعمال محمد رحيم ألبومات محمد رحيم

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