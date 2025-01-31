عاجل | سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة (العطلة الإسبوعية)

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة (أول أيام العطلة الإسبوعية) للقطاع المصرفي في مصر، مسجلًا بالبنك المركزي المصري نحو 50.18 جنيه للشراء 50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.18 جنيه للشراء،50.28 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك مصر

‏‎سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.18 جنيه للشراء،50.28 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

‏‎وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 50.20 جنيه للشراء، 50.24 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

‏‎وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.18 جنيهللشراء، 50.28 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

‏‎سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.