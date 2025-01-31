الهلال يكتسح الأخدود برباعية في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
مباراة الهلال والأخدود
مباراة الهلال والأخدود

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره فريق الأخدود برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والأخدود

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والأخدود برتم سريع وسجل سيزار الهدف الأول في الدقيقة 5 صنع متعب وعاد سافيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 43 وسجل ليوناردو الهدف الثالث في الدقيقة 45 صنعه له تمبكتي وحاول الأخدود تسجيل أول أهدافه بالمباراة ولكنه لم يستطيع وانتهى الشوط الأول 3/0.

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وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ونظيره الأخدود وسجل ليوناردو الهدف الرابع والثاني له وحاولوا تسجيل الهدف الخامس لكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارس في التصدي لها وانتهت المباراة 4/0.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي  بالمركز الأول 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر 2 بينما يأتي الأخدود في المركز 14 برصيد 15 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل بثلاثة وهزم بأحد عشر.

الهلال والاخدود دوري روشن السعودي

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