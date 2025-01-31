إهداءً لروحه.. طرح أغنية «سؤالك عليا» لـ محمد رحيم بعد 15 سنة من تسجيلها (فيديو)

في لمسة وفاء موسيقية، قرر المنتج ريتشارد الحاج طرح أغنية "سؤالك عليا"، التي سجّلها الملحن والمطرب الراحل محمد رحيم منذ أكثر من 15 عامًا، لكنها لم تخرج للنور حتى اليوم.

أغنية “سؤالك عليا” كتب كلماتها برهوم ثابت ولحنها محمد رحيم، أصبحت متاحة الآن عبر المنصات الرقمية، في إهداء خاص لروحه، وذلك مساء الجمعة 31 يناير الجاري.

رحلة فنية لم تكتمل

كشف ريتشارد الحاج عن تفاصيل تعاونه مع محمد رحيم، مشيرًا إلى أنه وقع معه عقدًا لإنتاج ألبوم غنائي كامل عام 2008، لكن المشروع واجه بعض العقبات بسبب تأخر تسليم الأغاني، رغم حصول رحيم على حقوقه المادية بالكامل. وبرغم هذه التحديات، ظلت العلاقة بينهما تسودها المحبة والاحترام، حيث وصف رحيم بأنه شخصية لطيفة وهادئة.

بين اللحن والغناء.. صراع الموهبة والاختيار

كان محمد رحيم يعيش حالة حيرة فنية بين نجاحه كملحن وتألقه كمطرب، حيث لم يكن من السهل التوفيق بين العالمين. وفي عام 2010، وبعد محاولات عدة، نجح في تسجيل مجموعة من الأغاني، من بينها "سؤالك عليا"، التي يرى الحاج أنها ستكون ذكرى خالدة بصوته.

وأوضح المنتج أنه كان يؤمن بموهبة محمد رحيم كمطرب، وأنتج له أكثر من 10 أغنيات، منها "أجمل ما شافت عيني"، التي ظهرت ضمن ألبوم Nova Arabia، إلى جانب أغنيته الشهيرة "عارفة" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

إحياء صوت لا يُنسى

بطرح "سؤالك عليا"، يعود صوت محمد رحيم ليُطل على محبيه بعد سنوات من الغياب، في خطوة تمثل تكريمًا لمسيرته المميزة، وتأكيدًا على أن الفن الحقيقي لا يموت، بل يظل حيًا في قلوب عشاقه مهما مرت السنوات.