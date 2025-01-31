ملخص أهداف مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الأخدود برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الهلال والأخدود

وسجل سيزار كايو الهدف الأول في الدقيقة 5 صنع متعب وعاد سافيتش بالهدف الثاني في الدقيقة 43.

وسجل ليوناردو الهدف الثالث في الدقيقة 45 صنعه له تمبكتي.

وأحرز ليوناردو الهدف الرابع والثاني له وانتهت المباراة 4/0.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي  بالمركز الأول 46 نقطة بعد تحقيق 15 فوز وتعادل وخسر 2 بينما يأتي الأخدود في المركز 14 برصيد 15 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل بثلاثة وهزم بأحد عشر.

ملخص أهداف مباراة الهلال والأخدود

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