عاجل.. سعر الريال السعودي في البنوك خلال العطلة الاسبوعية

الاقتصاد
بوابة الفجر

في إطار تقديم خدماتها للقراء، تنشر “الفجر” عبر موقعها الاقتصادي،  أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 31-1-2025 حيث سجل متوسط سعره بالبنك المركزي المصري نحو 13.37 جنيه للشراء،13.40 جنيه للبيع.

 

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ونستعرض في التقرير التالي سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية:

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصرى

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري13.33 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.33 جنيه للشراء 13.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند13.35 جنيه للشراء، 13.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.25 جنيهللشراء،13.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.33 جنيه للشراء، 13.41 جنيه للبيع.

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