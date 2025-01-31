عاجل.. بيان رابطة الأندية بشأن واقعة الاعتداء على حكم مباراة الإسماعيلي

بناءا على الاحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الإسماعيلي مع طلائع الجيش في الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري نايل قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة وبناءا على اللقطات التلفزيونية وتقريري حكم ومراقب المباراة ووفقا لنص المادة (٥٧) من لائحة المسابقة بإحالة كلا رئيس مجلس ادارة وعضو مجلس ادارة النادي الإسماعيلي إلى لجنة الانضباط على أن تصدر العقوبات والمخالفات الخاصة بأحداث مباريات الجولة وفقا لما هو متبع بعد ٤٨ ساعة من انتهاء الجولة،

وإذ تؤكد الرابطة بأنها لن تتهاون في اتخاذ القرارات التي تضمن سير المسابقة بالشكل الأمثل لضمان فرض الانضباط في المسابقات التي تنظمها.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ضد طلائع الجيش، حدًثا مؤسفًا بعدما قام أحد أفراد مجلس إدارة الدراويش، بالإعتداء على نادر قمر الدولة حكم المباراة اعتراضًا على تسجيل الفريق العسكري الهدف الثاني.

وقام أحمد فهيم، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، بالنزول إلى أرضية ملعب الإسماعيلية للاعتراض على نادر قمر الدولة، حكم مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة 11 من عمر منافسات دوري نايل.

وشهدت الدقيقة 89 من عمر المباراة، عقب تسجيل طلائع الجيش الهدف الثاني والتقدم بهدفين لهدف على الإسماعيلي من ضربة جزاء احتسبها الحكم وأكدتها تقنية الفيديو، نزل فهيم لأرض الملعب للاعتراض على الحكم، ليتم إيقاف المباراة لدقيقة واحدة.

وسرعان ما تدخل أمن الملعب من أجل سحب عضو مجلس الإدارة قبل أن يقوم حكم المباراة باستكمال الوقت المتبقي من المباراة والوقت المحتسب بدلًا من الضائع.