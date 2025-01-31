عاجل | هروب أسد من حديقة حيوان الفيوم وافتراس حارسه قبل القضاء عليه

شهدت محافظة الفيوم حادثًا مأساويا، اليوم، حيث هرب أسد من داخل حديقة الحيوان وهاجم أحد الحراس، ما أسفر عن وفاته.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحارس، المعروف باسم "أبو يارا"، تعرض لهجوم مفاجئ من الأسد أثناء تأدية عمله داخل الحديقة.

وعقب الحادث، سارعت الجهات المعنية إلى السيطرة على الموقف، حيث تم التعامل مع الأسد وتصفيته لمنع وقوع مزيد من الضحايا.

وقد أثار الحادث حالة من الحزن بين زملاء الحارس وأهالي المنطقة، فيما تتابع الجهات المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.