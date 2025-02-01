تفاصيل المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية

تعكف محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الوقت الحالي على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تطوير القاهرة الخديوية والتي تتضمن منطقة وسط البلد.

المرحلة الثالثة من تطوير القاهرة الخديوية

تستهدف المرحلة الثالثة لتطوير القاهرة الخديوية، تحسين الصورة البصرية لمنطقة وسط المدينة، وإعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني للمنطقة.

ويستهدف ذلك استكمال أعمال المخطط العام لتطوير وسط القاهرة الخديوية لتحقيق أقصي استفادة من الأصول والفرص الاستثمارية الكاملة في قلب المدينة، وتطوير الممرات البينية والتي تمثل جزءا هاما من تركيب وشكل القاهرة الخديوية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل وباعتبارها نواة وخطوة أساسية لتطوير المنطقة، والأنشطة الترفيهية والسياحية بها.

كما يستهدف ذلك تعزيز تراثها وهويتها المميزة، واستغلالها ثقافيًا.

وتشمل أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية، تطوير العقارات من ميدان التحرير إلى ميدان طلعت حرب.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق فاعليات "مرسم القاهرة الأول" والذي أقيم بشارع الشريفين بمنطقة وسط المدينة، بهدف استعادة الوجه الفني والثقافي للمنطقة.

ويمثل هذا المعرض باكورة الأنشطة الفنية في مرسم القاهرة الخديوية، الذي يهدف إلى إحياء الحركة الفنية والثقافية في منطقة وسط البلد التاريخية، واستعادة دورها كمركز إشعاع ثقافي وفني في قلب العاصمة المصرية.

ويضم شارع الشريفين الذى يبلغ طوله 190 مترًا ومخصص للمشاة فقط عدة عقارات ذات طابع معمارى متميز، منها مبنى الإذاعة الشهير، ومبانى البورصة وتم تطوير الشارع فى السابق وإعادة تبليطه باستخدام بلاط مناسب من مواد تتحمل حركة المشاة وتتناسب مع النسق الحضارى للمنطقة، مع الحفاظ على الأشجار وزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها وإعادة طلائها، مع إعادة توزيعها بالشارع، وجارى حاليًا رفع كفاءة المثلث المتواجد به ومتفرعاته لتخصيصه للمشاة.