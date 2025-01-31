"بسبب مشاهدتها لأفلام إباحية"..اعترافات مثيرة لمراهقة أوسيم بقتل شقيقها الأصغر

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع فتاة مراهقة في منتصف عقدها الثاني اقدمت على إنهاء حياة شقيقها الأصغر صاحب ال10 سنوات خنقًا بعد تهديده لها بإخبار والده عقب رؤيته لها تشاهد فيلم إباحي داخل غرفتها في أوسيم، واعترفت الفتاة بالواقعة

اعترافات المتهمة

أدلت “رحمة. س” المتهمة بإنهاء حياة شقيقها الصغير، خنقا في غياب والديهما، باستخدام قطعة قماش بمنطقة أوسيم بسبب مشاهدتها الأفلام الإباحية، باعترافات تفصيلية حول ارتكابها الجريمة

بسبب مشاهدتها فيلم إباحي

بأنها أثناء مشاهدتها فيلم إباحي داخل غرفتها تسلل شقيقها المجني عليه للغرفة وشاهدها في ذلك الوضع وقام بتهديدها واخبرها بأنه سوف يبلغ والدها "هقول لبابا"،فقامت بخنقه بإشارب وادعت سقوطه من السلم وتعلقه من ملابسه بحافة السلم لابعاد الشبهة عن نفسها.

مراهقة تقتل شقيقها

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد بإستقبال "أحمد" 10 سنوات، به آثار خنق وادعاء سقوط من أعلي السلم علي غير الحقيقة ومقيم بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص وبالتقابل مع والدي الطفل افادا بأنهما عقب عودتهما للمنزل تفاجئا بأخبار نجلتهما "رحمة" 17 سنة، بوفاة شقيقها عقب سقوطه من أعلي السلم، وبمناقشة الفتاة ومواجهتها بما أسفر عنه تقرير الطبيب الشرعي بوجود آثار خنق برقبة شقيقها ووجود شبهة جنائية اقرت بإرتكاب الواقعة.

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