أسد حديقة حيوان الفيوم يلتهم حارسه الخاص بعد هجومه عليه أثناء وجبة الغداء

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس بحديقه الحيوان بالفيوم لهجوم أسد.



وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع الحارس الخاص ببيت الأسد ويدعى سعيد جابر علي ٤٧ سنه، وذلك بسبب هجوم الأسد عليه أثناء وضع وجبة الغداء له، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.



تحرير محضر بالواقعة وأخطرت

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.