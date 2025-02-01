وحدات التضامن الاجتماعي تنظم زيارات لطلاب الجامعات إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظّمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أولى زياراتها لطلاب الجامعات للمشاركة في فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة».

واستقبل المعرض أولى هذه الزيارات بمشاركة 80 طالبًا من جامعة حلوان، من بينهم عدد من الطلاب ذوي الإعاقة، حيث تم تنظيم برنامج زيارة شامل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، الذي يقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الزيارة جولة في أجنحة المعرض المختلفة، شملت جناح وزارة الدفاع، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حضور الطلاب لندوة نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

جدير بالذكر أن وحدات التضامن الاجتماعي تنتشر في 30 جامعة حكومية وخاصة، وتعمل على دعم مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، إلى جانب تنفيذ أنشطة تهدف إلى تنمية المهارات الشخصية للطلاب، وبناء شخصياتهم، ونشر الوعي حول مختلف القضايا المجتمعية في إطار برامج وخدمات الوزارة.

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