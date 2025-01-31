رسميًا.. جون دوران ينتقل إلى النصر السعودي حتى 2030

الفجر الرياضي
جون دوران
جون دوران

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المهاجم الكولومبي جون دوران قادما من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد يمتد حتى 2030.

ومنح النصر المهاجم البالغ من العمر "21 عاما" الرقم "9"، وقال النادي في بيانه: الرقم الأغلى 9، يعود إلى قميص النصر مجددا.

وأوضح النادي العاصمي أن الدولي الكولومبي سيتواجد في قائمة الفريق أمام الوصل الإماراتي، يوم الاثنين، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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ولعب دوران، الذي سبق له اللعب مع انفغادو الكولومبي وشيكاغو فاير الأميركي، 20 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بينها أربع مباريات كأساسي، فيما سجل خلال مشاركاته سبعة أهداف، فيما لعب في سبعة مباريات بدوري أبطال أوروبا وسجل ثلاثة أهداف، بالإضافة إلى هدفين في كأس الرابطة الإنجليزية.

جون دوران النصر السعودى

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