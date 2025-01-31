التضامن الاجتماعي تشارك في ندوة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بمعرض الكتاب

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ندوة "جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، التي نُظمت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «اقرأ.. في البدء كان الكلمة»، في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

شهدت الندوة حضور السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذة سماح أبو بكر، سفيرة حياة كريمة للأطفال، والأستاذة بسمة فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة المستقلين الدولية، وأدارها الإعلامي الدكتور خالد سعد.

واستعرض الدكتور أحمد سعدة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية، موضحًا الإجراءات المتبعة لإنشاء آلية وطنية لإدارة الحالة والإحالة بين الجهات المعنية، لضمان العودة الآمنة وإعادة إدماج المهاجرين غير الشرعيين.

كما أكد أهمية تبادل الخبرات وتطوير السياسات المتعلقة بإدارة ملف الهجرة.

وأشار سعدة إلى النهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة، من خلال التعاون مع المجتمع الأهلي والجهات المعنية، لافتًا إلى دور الرائدات الاجتماعيات، حيث تساهم 15 ألف رائدة في نشر التوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز القدرات الاقتصادية للشباب عبر برامج التمكين التي تقدمها الوزارة.

كما أكد على دور الوزارة في رفع كفاءة العاملين في دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال برامج تدريبية متخصصة، لضمان توفير الحماية اللازمة والدعم المستدام للضحايا وأسرهم، مع التركيز على تعزيز فكر الوقاية والتوعية.

وشهدت الندوة، التي حظيت بإقبال واسع، مناقشات حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، ودور التنشئة الاجتماعية في الحد منها، إضافة إلى استعراض البدائل الآمنة التي توفرها الدولة، وسبل تنمية مهارات الشباب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.

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