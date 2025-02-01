مصطفى بكري يشيد بكلمة وكيل مجلس النواب ورفضه لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالكلمة التي ألقاها محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي أكدد من خلالها أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.

مصر تقف وقفة رجل واحد

وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، "أريد القول أن مصر كلها تقف وقفة رجل واحد، وهذا ما فعله النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عندما قال في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد في أسبانيا، إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأن مصر لن تقبل بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف".

وأضاف "النائب محمد أبو العينين أكد أن الشعب الفلسطيني نفسه لن يتنازل عن أرضه ولن يغادرها، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

إنشاء لجنة برلمانية للتواصل الخارجي

وتابع "النائب محمد أبو العينين أوضح أن السبب الجذري للنزاع في منطقة الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أرادنا إنهاء هذا النزاع يجب علينا أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي وليس ترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم ويبقى الاحتلال".

وأردف "اقترح النائب محمد أبو العينين إنشاء لجنة برلمانية للتواصل الخارجي مع البرلمانات الأخرى الفاعلة في قضايانا، وأن تقوم بنشر رؤيتنا للتعامل مع قضايا منطقتنا، وحشد التأييد الدولي لهذه الرؤى".