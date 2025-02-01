مصطفى بكري يشيد بكلمة وكيل مجلس النواب ورفضه لتهجير الفلسطينيين (فيديو)

توك شو
الاعلامي مصطفى بكري
الاعلامي مصطفى بكري

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بالكلمة التي ألقاها محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي أكدد من خلالها أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.

مصر تقف وقفة رجل واحد 

وقال "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، "أريد القول أن مصر كلها تقف وقفة رجل واحد، وهذا ما فعله النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، عندما قال في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد في أسبانيا، إن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وأن مصر لن تقبل بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف". 

وأضاف "النائب محمد أبو العينين أكد أن الشعب الفلسطيني نفسه لن يتنازل عن أرضه ولن يغادرها، داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والوصول إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

إنشاء لجنة برلمانية للتواصل الخارجي

وتابع "النائب محمد أبو العينين أوضح أن السبب الجذري للنزاع في منطقة الشرق الأوسط هو الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أرادنا إنهاء هذا النزاع يجب علينا أن ننهي الاحتلال الإسرائيلي وليس ترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم ويبقى الاحتلال". 

وأردف "اقترح النائب محمد أبو العينين إنشاء لجنة برلمانية للتواصل الخارجي مع البرلمانات الأخرى الفاعلة في قضايانا، وأن تقوم بنشر رؤيتنا للتعامل مع قضايا منطقتنا، وحشد التأييد الدولي لهذه الرؤى".

الشعب الفلسطيني البرلمانات الإعلامي مصطفى بكري القضية الفلسطينية النائب محمد أبو العينين المجتمع الدولي تصفية القضية الفلسطينية محاولات تصفية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

بكري: مشهد احتشاد آلاف المصريين على معبر رفح لرفض التهجير "تاريخي"(فيديو)

مصطفى بكري بعد رفض السيسي لمخطط التهجير: "الرئيس لا يبالي التهديدات"(فيديو)

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: اقتلاع الشعوب عنصرية مرفوضة دوليًا

أشرف زكي: ذهبنا لمعبر رفح لرفض مخطط التهجير ودعما للرئيس السيسي(فيديو)

وزير الثقافة: شيخ الأزهر يدعم إقامة عروض مسرحية داخل الجامعة(فيديو)

وزير الثقافة: موسم الرياض يعكس تكاملية رائعة للفن المصري(فيديو)

تعليق قوي من شريف عامر على تسليم الرهائن الإسرائيليين من أمام منزل السنوار

جدل واسع بين متحدث الأزهر ونقابة الأطباء بشأن تعريب علوم الطب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بالمنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد بحديقة الحيوان بالفيوم  

محمد الغيطي يوقع روايتيه "الضاحك الباكي" و"نساء عربيد" في معرض الكتاب

عقب قرار تعينه من مجلس الشيوخ الأمريكي وزيرا للداخلية.. من هو دوج بورجوم؟

عاجل | هروب أسد من حديقة حيوان الفيوم وافتراس حارسه قبل القضاء عليه

حصاد جلسات النواب| إقرار 3 قوانين وثلاثة قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة