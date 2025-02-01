خبير: الوقفة التضامنية أمام معبر رفح تعكس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الوقفة التضامنية أمام معبر رفح، التي شهدت مشاركة واسعة من كافة فئات الشعب المصري، تعكس موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، موضحًا أن الحضور الكبير من الأحزاب، النواب، والسياسيين يؤكد أن الشعب المصري يرفض تمامًا أي شكل من أشكال التهجير القسري للفلسطينيين.

وأضاف اللواء عبد المحسن، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر دائمًا ما أكدت أن تهجير الفلسطينيين سواء كان قسريًا أو طوعيًا، أو اقتلاعهم من أراضيهم، هو أمر يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن القيادة المصرية تدعم الحق الفلسطيني في العودة إلى أرضه، مشيرًا إلى أن هذه المواقف ثابتة ولا يمكن التراجع عنها.

وأوضح عبد المحسن أن مصر تعمل بشكل مستمر على توحيد الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية تواصل دعم السلام وتعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني من خلال حل الدولتين، الذي يعد الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر ستظل شريكًا مخلصًا في تحقيق هذا الهدف.