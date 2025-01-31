عاجل.. بيراميدز يعزز صدارة الدوري المصري بثلاثية نارية في الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا كبيرًا على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل، قبل أن يسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 24، يحتل بها صدارة الدوري المصري الممتاز، في حين يظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.