ملخص أهداف مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص أهداف مباراة الزمالك أمام بيراميدز

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من محمد الشيبي.

جووووووول.. القناص فيستون مايلي بمجهود فردي يفتتح التسجيل لـ بيراميدز في شباك الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/pE4Ykoyt7Q — ON Sport (@ONTimeSports) January 31، 2025

ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل.

جووووووول.. صديق الأمس منافس اليوم 🤷‍♂️- مصطفى فتحي يضيف الهدف الثاني لـ بيراميدز في مرمى الزمالك 💥 pic.twitter.com/MYBTZDkuGF — ON Sport (@ONTimeSports) January 31، 2025

قبل أن يسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

جووووووول.. مهارة عالية من رمضان صبحي وإنهاء مثالي من إبراهيم عادل.. والهدف الثالث لـ بيراميدز في الزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/mpu50FrLyH — ON Sport (@ONTimeSports) January 31، 2025

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 24، يحتل بها صدارة الدوري المصري الممتاز، في حين يظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.