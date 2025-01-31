ملخص أهداف مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

الفجر الرياضي
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص أهداف مباراة الزمالك أمام بيراميدز

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بيراميدز اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من محمد الشيبي.

ثم أضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة رائعة من إبراهيم عادل.

قبل أن يسجل إبراهيم عادل الهدف الثالث في الدقيقة 70 بعد تمريرة رائعة من رمضان صبحي.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 24، يحتل بها صدارة الدوري المصري الممتاز، في حين يظل الزمالك في المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

ملخص أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز

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