آمال ماهر تستعد لإحياء حفل غنائي بالأهرامات

الفجر الفني
آمال ماهر
آمال ماهر

تعيش آمال ماهر حالة من النشاط الملحوظ في الفترة الحالية على مستوى إحياء الحفلات، فيما تستعد لحفلها المقبل في مصر، يوم 20 فبراير المقبل بأهرامات الجيزة " مسرح الصوت والضوء" في السابعه مساءا. 

أسعار تذاكر حفل آمال ماهر الجديد
 

ويأتي حفل آمال في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وطرحت مؤخرًا الشركة المنظمة أسعار تذاكره، والتي انقسمت إلى عدد من الفئات، وهي: فئة السيلفر بـ 2000 جنيه، فئة الجولد بـ 3000 جنيه، فئة البلاتينيوم بسعر 4000 جنيه، بالإضافة إلى فئة الـ Luxury بـ 6000 جنيه، والفئة الـ Elite بـ 8000 جنيه، وأخيرًا الطاولة التي تأتي لـ 8 أفراد بـ 10000 جنيه والـ لاونج الخاص الذي يكفي 7 أفراد وسعره 100000 جنيه.

اكبر تالت شركات تنظيم في مصر 
الحفل الغنائي من تنظيم اكبر الشركات والتي يمتلكها رجال الاعمال الشباب خالد الجابري ومحمود عبد القادر وادهم بكري وهما Zoom Elgabry Laiv

تفاصيل حفل آمال ماهر 


وستقدم آمال ماهر خلال حفل الأهرامات باقة متنوعة من أبرز أغانيها بين القديم والحديث، والتي تحظى بتفاعل واسع من جمهورها، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا

تفاصيل حفل آمال ماهر ٢٠ يناير تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي بالاهرامات تعرف على تفاصيل حفل آمال ماهر أمال ماهر

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