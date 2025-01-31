الشباب والرياضة تطلق ختام تقييمات مبادرات برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب"، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، ختام النسخة الثانية من برنامج «نتشـارك» للمبادرات المجتمعية، والذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية ومن بينها محافظة مطروح.

شارك الفائزون بمبادرات «نتشارك» على مستوى محافظة مطروح في ختام البرنامج على مستوى الجمهورية، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 30 يناير وحتى 3فبراير، ما يُعد فرصة كبيرة لاستعراض جهودهم أمام قيادات وزارة الشباب والرياضة ومسئولي منظمة اليونيسيف.

وكان قد حصل أعضاء فريق مبادرة «بإيدك» على المركز الأول لمبادرات الشباب على مستوى المحافظة، وهم «حنين حسن، فرحة نصر، ميرنا أحمد، هنا حسن»، وتضمنت المبادرة تعليم الفنون اليدوية والصناعات الحرفية لتأهيل الشباب والنشء وتمكينهم من مهارات إنتاجية تفتح لهم آفاق العمل الحر، وتنمية مواردهم الذاتية بأقل التكاليف.

بينما حصلت مبادرة "السفير الأخضر" على المركز الأول للطلائع، وكان أعضاء الفريق «هبة الله أيمن، زياد أمير، روان محمود، ياسين محمود»، ركزت المبادرة على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ حملات نظافة وزراعة الأشجار، مع الاستفادة من مياه التكييفات في ري النباتات، كوسيلة مبتكرة لترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستدامة البيئية.

من جانبه، أشاد الدكتور "وليد رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح بالمشاركين في البرنامج، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال برنامج "نتشارك" إلى خلق مبادرات تنموية نوعية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية لشباب الجمهورية الجديدة بصفة عامة، وأبناء مطروح بصفة خاصة، وأنه دائم الاستعداد للتعاون مع جميع هؤلاء الشباب.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، وبتعليمات "إيمان عبد الجابر" وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، "راندا البيطار" مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، والدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.

اصطحب بعثة مطروح المشاركة بختام البرنامج "إسلام السيد" مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والدكتورة "هبة الراوى" المنسق الفني للبرنامج، والأستاذ "حمدى سالم" المنسق الإعلامي للبرنامج، و"هاجر صلاح"، و"رحمة كمال" مدربي البرنامج.