أعرف حالات يسقط فيها حق الدعم السكني 1446

كثف المواطنون البحث على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حول حالات يسقط فيها حق الدعم السكني 1446، حيث تقوم الحكومة السعودية بتقديم الدعم المادي، للفئات الاكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، من أجل العثور على سكن مناسب ليعيش بسلام مع منحه جزءًا من قيمة العقار شهريًا، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، شروط الحصول على الدعم، بالإضافة إلى التقديم على الدعم السكني.

حالات يسقط فيها حق الدعم السكني 1446

أعلنت وزارة الإسكان، في المملكة العربية السعودية، عن الحالات التي تودي إلى سقوط الدعم السكني، وجاءت كالاتي:

في حالة تم فسخ عقد الشراء مع مالك العقار. إذا تأخر المواطن في تسديد الأقساط الشهرية في موعدها المحدد. تم دفع الأقساط المترتبة بوقت مبكر. عدم إثبات مواد البناء المستخدمة قد اُعتمدت مدة ثلاث سنوات في غيرها من المشاريع. في حالة إعادة الجدولة دون طلب مسبق.

شروط استحقاق الدعم السكني

وحددت وزارة الإسكان، الشروط والضوابط المطلوبة الواجب توافرها من اجل الحصول على الدعم السكني هي كالتالي:

يشترط على المتقدم أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

مقيم بشكل دائم في المملكة.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 سنة.

يلزم أن تكون هذه مرة الأولي لطلب الدعم السكني.

يشترط إلا تملك العائلة أي مسكن.

الاستمرار في الالتزام بالبنود المنصوص عليها دون تقصير

كيفية التقديم على طلب دعم سكني

أوضحت وزارة الإسكان، إنه يمكن للمواطن التسجيل للحصول على الدعم السكني عبر موقع المنصة الرسمي، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: