طريقة فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025 بشكل إلكتروني

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية، بمعرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025، حيث يعتبر من أهم البنوك في المملكة، التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وذلك لإدارة الأمور المالية بسهولة من خلال فتح الحساب بشكل إلكتروني، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات الحساب، وشروط فتح الحساب

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025

أوضح بنك الراجحي السعودي، أنه يمكن للراغب فتح باب التسجيل، عبر المنصة الرسمية للبنك بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتوجه المواطن إلى منصة “بنك الراجحي السعودي” عبر محرك البحث ثم يقوم “إنشاء حساب جديد” من خلال إضافة المعلومات بشكل دقيق ومن ثم يتعين كتابة جميع البيانات المطلوبة لاستكمال إنشاء الحساب وبعد ذلك النقر على زر “الخدمات المصرفية”. ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة مع تقديم المستندات الرسمية كاملة يليها تحديد “نوع الحساب” يتوجب على المواطن الموافقة على جميع الشروط والأحكام، وفي الختام، النقر على زر “التسجيل” وسيتم فتح الحساب الخاص.

شروط فتح الحساب

وحدد بنك الراجحي السعودي 2025، عدد من الشروط والضوابط المطلوبة، الواجب توافرها من أجل الموافقة على طلب فتح الحساب المقدم إلكترونيا من خلال الآتي:

يشترط على المتقدم حاصل الجنسية السعودية.

يلزم أن يكون مقيم في المملكة السعودية بشكل دائم.

ألا يقل عمره عند فتح الحساب عن 18 سنة، في حالة إذا كان المتقدم أقل من العمر القانوني يشترط تقديم الموافقة من ولي الأمر.

وجود بطاقة هوية وطنية سارية للمتقدم.

توفير رقم هاتف جوال مفعل وتم تسجيله باسم صاحب الحساب.

وكذلك توفير بريد إلكتروني للمتقدم بشرط أن يكون مفعل.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

وكشف بنك الراجحي، عن الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها لفتح الحساب والتي منها ما نتعرف عليه عبر ما يلي: