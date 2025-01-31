طريقة فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025 بشكل إلكتروني

أخبار مصر
فتح حساب في بنك
فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025

يهتم الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية، بمعرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025، حيث يعتبر من أهم البنوك في المملكة، التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وذلك لإدارة الأمور  المالية بسهولة من خلال فتح الحساب بشكل إلكتروني، ومن خلال المقال سنوضح لكم خطوات الحساب، وشروط فتح الحساب

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025

أوضح بنك الراجحي السعودي، أنه يمكن للراغب فتح باب التسجيل، عبر المنصة الرسمية للبنك بشكل إلكتروني، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. يتوجه المواطن إلى   منصة “بنك الراجحي السعودي” عبر محرك البحث
  2. ثم يقوم “إنشاء حساب جديد” من خلال إضافة المعلومات بشكل دقيق
  3. ومن ثم  يتعين كتابة جميع البيانات المطلوبة  لاستكمال إنشاء الحساب
  4. وبعد ذلك النقر على زر “الخدمات المصرفية”.
  5. ثم كتابة  جميع البيانات المطلوبة مع تقديم المستندات الرسمية كاملة
  6. يليها تحديد “نوع الحساب”
  7. يتوجب على المواطن الموافقة على جميع الشروط والأحكام،
  8. وفي الختام، النقر على زر “التسجيل” وسيتم فتح الحساب الخاص.

شروط فتح الحساب

وحدد بنك الراجحي السعودي 2025، عدد من الشروط والضوابط المطلوبة، الواجب توافرها من أجل الموافقة على طلب فتح الحساب المقدم إلكترونيا من خلال الآتي:

  • يشترط على المتقدم حاصل الجنسية  السعودية.
  • يلزم أن يكون مقيم في المملكة السعودية بشكل دائم.
  • ألا يقل عمره عند  فتح الحساب عن 18 سنة، في حالة إذا كان المتقدم أقل من العمر القانوني يشترط تقديم الموافقة من ولي الأمر.
  • وجود  بطاقة هوية وطنية سارية للمتقدم.
  • توفير رقم هاتف جوال مفعل وتم تسجيله باسم صاحب الحساب.
  • وكذلك توفير  بريد إلكتروني للمتقدم بشرط أن يكون مفعل.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

وكشف بنك الراجحي، عن الأوراق والمستندات التي يجب أن يتم توفيرها لفتح  الحساب والتي منها ما نتعرف عليه عبر ما يلي:

  • صورة  من الهوية الوطنية أو رقم الإقامة سارية المفعول.
  • صورة من جواز السفر.
  • صورة من كشف حساب بنكي حديث.
  • صورة شخصية.
  • كتابة نموذج فتح حساب والذي يقدمه موظف البنك.
  • سيتحقق موظف البنك بعد ذلك من كافة البيانات المدرجة في النموذج ويقدم العميل بطاقة الصراف الآلي الخاصة به.
فتح حساب في بنك الراجحي السعودي 2025 بنك الراجحي السعودي 2025 بنك الراجحي السعودي شروط فتح حساب بالراجحي الاوراق المطلوبة فتح حساب في بنك الراجحي

مواد متعلقة

أعرف حالات يسقط فيها حق الدعم السكني 1446

أنشطة وفعاليات مكثفة للتربية والتعليم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة (14) ألف طالب

حقيقة تخفيض رسوم الإقامة الدائمة في المملكة إلى 4000 ريال

لماذا يقدم موقع Rabona مغامرة لا تنسى؟

«صحة الشرقية»:إجراء 1101 زيارة منزلية لخدمة كبار السن وذوي الهمم

"بسبب مشاهدتها لأفلام إباحية"..اعترافات مثيرة لمراهقة أوسيم بقتل شقيقها الأصغر

عاجل.. سعر الريال السعودي في البنوك خلال العطلة الاسبوعية

عاجل | هروب أسد من حديقة حيوان الفيوم وافتراس حارسه قبل القضاء عليه

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل إصابات ثلاثي الزمالك أمام بيراميدز

عاجل | هروب أسد من حديقة حيوان الفيوم وافتراس حارسه قبل القضاء عليه

عبدالخالق: أي لاعب لا يُقدر قميص الزمالك فعليه أن يرحل

لماذا يقدم موقع Rabona مغامرة لا تنسى؟

المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن البوسترات الدعائية لمسلسل "العتاولة 2"

السويد تُفرج عن خمسة مشتبه بهم في قضية مقتل سلوان موميكا

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

"نيران الأناضول" تبهر جمهور القاهرة وتستعد لإشعال أجواء شرم الشيخ